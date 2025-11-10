Operativo Buen Fin 2025 CDMX: Habrá Sanciones por Estacionarse en Sitios Prohibidos

El Buen Fin de este año que inicia el próximo jueves 13 de noviembre y termina el lunes 17, será vigilado por 16 mil policías, informó la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Los agentes serán desplegados en plazas comerciales, tiendas departamentales y zonas de alta concentración.

11 mil 500 policías de la SSC

2 mil 600 de la Policía Auxiliar

Mil 900 de la Policía Bancaria e Industrial

780 unidades oficiales

40 motocicletas

5 grúas

Un helicóptero que hará sobrevuelos de seguridad.

¿En dónde habrá policías por El Buen Fin?

Corredores comerciales, centros y plazas de consumo, áreas recreativas, bancos, cajeros automáticos, centrales camioneras y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). También se reforzarán los patrullajes y la supervisión en los principales complejos comerciales de la ciudad.

Vigilancia en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en el Metro, el Trolebús, y Metrobús.

Habrá multas por estacionarse en lugares prohibidos

En tanto, la subsecretaría de Control de Tránsito hará ajustes viales, también habrá monitoreo por videovigilancia.

Las autoridades piden a los automovilistas que acudan a establecimientos por El Buen Fin a seguir las indicaciones de los oficiales de Tránsito.

Se implementarán desvíos y alternativas para evitar congestionamientos y se dará prioridad a los cruces de mayor conflicto

Se desplegará personal equipado con dispositivos electrónicos para levantar infracciones al Reglamento de Tránsito de la CDMX, especialmente a quienes disminuyan el flujo vehicular al estacionarse en sitios prohibidos.

El operativo iniciará a las 6:00 horas de este jueves y terminará el lunes 17.

Las multas por estacionarse en lugares prohibidos como doble fila, obstruir el paso va de 1,131.40 pesos a 2,689 pesos. Pero estas multas pueden aumentar si se estaciona en carriles exclusivos de transporte público o sitios exclusivos para personas con discapacidad, que pueden ser mayor a 3,300 pesos.

Haz compras seguras, la SSC recomienda:

Revisar el estado de los productos antes de adquirirlos.

Consultar políticas de cambios, garantías, devoluciones o cancelaciones.

Conservar todos los comprobantes de compra.

Si se paga en efectivo, verificar los elementos de seguridad de los billetes.

En pagos con tarjeta, confirmar el monto antes de autorizar.

Verificar que la mercancía corresponda con lo señalado en el recibo de pago.

Mantener objetos personales y pertenencias siempre a la vista.

