¿Qué Alimentos Consumir en Temporada de Frío? Recomendaciones para No Enfermar y Producir Calor

Llega la época de frío y nuestra alimentación se debe adaptar a la temporada para mantener nuestra salud. Te decimos qué comer en estos meses de frío y qué alimentos te ayudarán a estar sano en medio de las bajas temperaturas.

Durante la época de frío es importante consumir alimentos ricos en vitamina C, así como en carbohidratos complejos.

¿Qué alimentos debes comer durante la época de frío?

Para entender qué alimentos debemos consumir en la temporada de frío, es importante que consideremos qué necesidades tiene nuestro cuerpo en esta época. Podemos agrupar los alimentos que deberemos consumir en dos grandes grupos: los que aportarán energía y los que aportarán vitaminas.

Los carbohidratos, el combustible del cuerpo

Durante los meses fríos del año, nuestro cuerpo necesitará aumentar la producción de calor. Para cubrir esta primera necesidad, tendremos que comer carbohidratos complejos. Los carbohidratos son el combustible esencial de nuestras células. No obstante, no todos tienen la misma calidad.

Los carbohidratos simples se consumen de forma rápida, por lo que no ofrecen un combustible idóneo. En cambio, los carbohidratos complejos, que se forman por moléculas más grandes, se consumen de forma más lenta y proporcionan energía por mayor tiempo.

Antes que alimentos azucarados, hechos con carbohidratos simples, deberemos privilegiar aquellos que contengan moléculas largas de almidones. Entre los alimentos con carbohidratos complejos están:

Tubérculos , como papas y camotes

, como papas y camotes Cereales integrales , especialmente la avena

, especialmente la avena Legumbres, como frijoles, lentejas y garbanzos

Los alimentos que protegerán a nuestro organismo

En los meses fríos aumentan también los contagios de enfermedades respiratorias. Para proteger a nuestro organismo, deberemos consumir alimentos ricos en vitamina C, que además nos puedan aportar fibra.

Y si hay alimentos que pueden ofrecer esto, esas son las frutas de temporada, con especial acento en los cítricos. Al respecto, la Secretaría de Salud (SSA) recomienda aprovechar las frutas de temporada fría para obtener vitamina C:

Naranjas

Mandarinas

Manzanas

Peras

Recuerda que es importante optar por el consumo de la fruta completa, para aprovechar la mayor cantidad de fibra. Esto es notorio en el caso, por ejemplo, de las naranjas, que son un alimento menos provechoso cuando solo se consume el jugo.

