Localizan a un Hombre sin Vida y con Huellas de Violencia en Xaloztoc, Tlaxcala

Los elementos de seguridad acudieron a la calle Mariano Matamoros en la colonia La Sierra para realizar el levantamiento de cuerpo.

Un hombre perdió la vida después de recibir tres impactos de bala.Foto: Archivo N+

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Encuentran a un hombre sin vida con signos de violencia en Xaloztoc, Tlaxcala. La FGJE investiga el homicidio. Descubre más sobre este trágico suceso.

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