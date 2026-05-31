Localizan a un Hombre sin Vida y con Huellas de Violencia en Xaloztoc, Tlaxcala

La noche de este sábado 30 de mayo de 2026 fue localizado un hombre sin vida y con evidentes huellas de violencia en inmediaciones del municipio tlaxcalteca de Xaloztoc.

El cuerpo presentaba lesiones realizadas con un objeto punzocortante, por lo que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de cadáver.

Investigan hallazgo de hombre muerto en Xaloztoc, Tlaxcala

El Ministerio Público de la FGJE Tlaxcala investiga por el delito de homicidio calificado la muerte de un hombre, ocurrida la noche del sábado 30 de mayo en el municipio de Xaloztoc.

Tras recibir el reporte del servicio de emergencias 911, personal de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron a la calle Mariano Matamoros, en la colonia La Sierra, para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual presentaba heridas por arma blanca, e iniciar las indagatorias correspondientes.

Matan a un hombre con un objeto punzocortante en Huamantla, Tlaxcala

Derivado de los hechos ocurridos la noche de este mismo sábado en el municipio de Huamantla, la FGJE Tlaxcala inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con los primeros reportes, se recibió un reporte del Servicio de Emergencias 911 respecto al ingreso, en el Hospital General de Huamantla, de un masculino con lesiones provocadas por un objeto punzocortante, heridas que causaron que perdiera la vida en el nosocomio.

Con información de N+

GMAZ