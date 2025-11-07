Cierre en Periférico Norte de Río San Joaquín a Primero de Mayo ¿Hasta Cuándo Aben Vialidad?

Este viernes, 7 de noviembre de 2025, inicia el cierre a la circulación de Periférico Norte, en el tramo de Río San Joaquín a la Avenida Primero de Mayo, por trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico del carril lateral. Te decimos hasta cuándo abrirán la vialidad.

Cabe destacar que la vía estará cerrada a partir de las 20:00 horas de hoy viernes, para que tomes precauciones, evites la zona y búsques rutas alternas.

Periférico Norte es una importante vialidad que conecta a la Ciudad de México (CDMX) con el Estado de México (Edomex), por lo que todos los días es muy transitada la zona.

¿Hasta cuándo abre carril lateral de Periférico Norte?

El carril lateral de Periférico Norte, en el tramo de Río San Joaquín a la Avenida Primero de Mayo, a la altura del municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), estrá cerrado desde hoy, por un tiempo estimado de 40 días.

La obra se realizará en dos frentes de trabajo de 24 horas, en sentido de sur a norte y de norte a sur, por lo que la vialidad estará cerrada, así que toma previsiones.

