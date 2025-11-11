Ordenan Detenciones de Ney González Sánchez y Roberto Sandoval, Exgobernadores de Nayarit

Cristina Reséndiz Durruti, fiscal Especializada de Control Competencial, de la Fiscalía General de la República (FGR), informó hoy, 11 de noviembre de 2025, que existen órdenes de aprehensión contra Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda, exgobernadores de Nayarit.

Ney González y Roberto Sandoval, ambos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernaron Nayarit de 2005 a 2011 y de 2011 a 2017, respectivamente.

En conferencia de prensa, la fiscal Cristina Reséndiz dijo que los exgobernadores de Nayarit están relacionados con diversos delitos vinculados con la presunta apropiación ilegal de más de nueve millones 600 mil metros cuadrados, que benefició a particulares, a través de un fideicomiso.

A ambos exgobernadores de Nayarit se les acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Investigan a Roberto Sandoval

En el caso del exgobernador Roberto Sandoval, la fiscal Especializada de Control Competencial de la FGR aclaró que se está integrando la carpeta de investigación, lo que significa que únicamente existe orden de aprehensión.

Desde 2021, Roberto Sandoval está preso en una cárcel de Tepic, Nayarit, y recientemente fue condenado a siete años de prisión.

Interpol busca a Ney González

En el caso del exgobernador Ney González, la fiscal detalló que existe una ficha roja de Interpol, para su búsqueda, luego de que está prófugo de la justicia.

Ney Gonzalez se convirtió en el segundo gobernador de Nayarit con una orden de aprehensión y la mayor cantidad de bienes asegurados, tanto de su patrimonio personal como del Fideicomiso Bahía de Banderas.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit valuó en 107 millones 688 mil pesos las propiedades aseguradas al exgobernador González Sánchez.

Además, Ney Gonzalez cuenta con dos órdenes de aprehensión por los siguientes delitos:

Peculado

Falsificación de documentos

Ejercicio indebido de funciones

Tráfico de influencias

Administración fraudulenta

Con información de N+ y Mario Torres.

RMT