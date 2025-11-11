Mega Bloqueos del SAT Hoy: Trabajadores Cierran Estas Calles en CDMX por Nuevo Paro Total

Toma tus precauciones: Este martes habrá varias marchas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX); entérate aquí dónde hay mega bloqueos de los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hoy, 11 de noviembre de 2025, por un nuevo paro total indefinido.

¿Por qué los trabajadores del SAT entran en paro, otra vez?

Los trabajadores del SAT entraron en un nuevo paro total indefinido, como protesta ante las siguientes demandas:

Falta de incremento salarial.

Condiciones laborales deficientes y desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.

Falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Carencias en infraestructura y equipo de trabajo.

Noticia relacionada: Marchas HOY 11 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

¿Dónde hay bloqueos del SAT hoy?

Las alcaldías de Ciudad de México y puntos afectados por los bloqueos y manifestaciones de los trabajadores del SAT de hoy son las siguientes:

Benito Juárez

Módulo del Valle, en la calle Félix Cuevas 301, colonia Del Valle.

Coyoacán

Módulo Oasis, en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 227, colonia Romero de Terreros.

Cuauhtémoc

Módulo Distrito Federal 2, en Paseo de la Reforma Norte 10, colonia Tabacalera.

Iztacalco

Módulo Distrito Federal 3, en Viaducto Río de la Piedad 507, colonia Granjas México.

Miguel Hidalgo

Módulo Distrito Federal 1 Bahía de Santa Bárbara 23, colonia Verónica Anzures.

Xochimilco

Módulo Distrito Federal 4, en Avenida San Lorenzo 104, colonia San Lorenzo la Cebada.

En N+, todos los días te mantenemos informado pibe lar marchas y manifestaciones que se desarrollan en CDMX. Síguenos en nuestras redes sociales y plataformas digitales.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT