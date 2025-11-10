¿Licencia Permanente CDMX Aplica para Manejar Motos? Estos Son los 2 Tipos de Documentos que Hay

¿Ya tienes tu licencia para conducir motocicleta? Recuerda que falta muy poco para que termine el plazo para tramitar la licencia permanente, en Ciudad de México (CDMX), y si conduces moto, aquí te decimos si también necesitas el documento para poder circular en calles de la capital del país.

¿Necesitas licencia para conducir moto?

Desde el 31 de julio de 2021, entró en vigor la licencia de conducir para motociclistas, en la Ciudad de México.

El Gobierno de CDMX argumentó que implementó esta medida “ante el creciente aumento de la demanda de motocicletas”, por lo que la Secretaría de Movilidad (Semovi) refrendó “su compromiso de trabajar en políticas públicas que disminuyan el número de hechos de tránsito en la ciudad”.

Noticia relacionada: Últimas Semanas. ¿Cómo y Dónde Sacar Cita de Licencia Permanente CDMX Antes de la Fecha Límite?

¿Cuáles son los dos tipos de licencias para conducir motocicleta, en CDMX?

En la Ciudad de México hay dos tipos de licencia para motociclistas. A continuación, te explicamos cuál es la diferencia entre ellas.

Licencia A1: Para conductores únicamente de motocicleta.

Licencia A2: Para conductores de autos y motocicletas, es decir, si manejas ambos vehículos.

Si ya cuentas con licencia tipo A y está vigente, debes actualizarla por una A1 o A2 hasta que expire. Mientras tanto, puedes seguir circulando.

¿Hay licencia permanente A1 Y A2?

Las licencias A1 y A2 no son permanentes.

Si ya cuentas con una licencia permanente A, no debes tramitar otra licencia para motociclista A1 o A2.

Con la licencia permanente que ya tienes, puedes seguir conduciendo tanto automóvil como motocicleta.

Noticia relacionada: Licencia Permanente CDMX: ¿Qué Día es la Fecha Límite para Obtenerla en Línea y Precio 2025?

Vigencia de licencias A1 y A2

Como las licencias A1 y A2 no son permanentes, tienen una vigencia de 3 años cada una y debes renovarla cada vez que expire.

Precio para renovar licencias A1 y A2

Cuando expire tu licencia A1 o A2 deberás pagar para renovarla y estos son los precios, en 2025:

Licencia A1: 525 pesos

Licencia A2: 1,049 pesos

🚗✅ Tramita tu #LicenciaPermanente en la #CapitalDeLaTransformación y olvídate de renovaciones. ✨🙌



📲 Genera tu línea de captura, realiza tu pago, agenda tu cita y completa tu trámite en una de nuestras Tesorerías Exprés o Centros de Servicio. 🏢💳



¡Tu movilidad comienza con… pic.twitter.com/NVUTF958hm — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 10, 2025

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT