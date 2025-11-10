Mega Centro de Vacunación UNAM: Fecha, Horario, Lugar y Todos los Detalles Sobre Vacunas Gratis

¿Ya te vacunaste? La temporada de frío ya llegó a nuestro país y con ella, las enfermedades respiratorias; para evitarlas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un mega centro de vacunación con miles de dosis gratis para los ciudadanos. Aquí te informamos todo lo que debes saber: fechas, horarios y vacunas disponibles.

Vacunas gratis disponibles

Las vacunas gratis que están disponibles en el mega centro de vacunación de la UNAM son las siguientes:

Fechas, horario y lugar

Fecha: Te puedes vacunar gratis del lunes 10 al viernes 14 de noviembre de 2025.

Te puedes vacunar gratis del lunes 10 al viernes 14 de noviembre de 2025. Horario: El mega centro de vacunación estará abierto de 09:00 a 15:00 horas.

El mega centro de vacunación estará abierto de 09:00 a 15:00 horas. Lugar: Estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria.

Mapa del mega centro de vacunación de la UNAM

