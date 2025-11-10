Marcha de la UNAM Hoy 10 de Noviembre 2025: ¿Dónde Hay Bloqueo de Alumnos y Maestros en CDMX?

Toma tus precauciones: Este lunes, estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se van a manifestar para exigir mejoras educativas, laborales y por el caso del aficionado fallecido del Cruz Azul; aquí te decimos dónde hay bloqueos hoy, 10 de noviembre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué piden los estudiantes y maestros de la UNAM?

Los trabajadores, estudiantes y maestros de la UNAM realizarán asambleas con el objetivo principal de exponer su desacuerdo con la implementación de las clases en línea, cuestionando directamente su efectividad.

La demanda central busca abordar el impacto que las clases en línea en la calidad educativa, así como el efecto que ejerce sobre el bienestar de los estudiantes y las condiciones laborales de los maestros.

Además, personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM van a protestar para exigir la destitución de algunos mandos responsables de seguridad, a quienes les atribuyen omisiones en la muerte de un aficionado del Club Deportivo Cruz Azul, el 25 de octubre de 2025, en el estadio de Ciudad Universitaria, luego del partido Cruz Azul vs. Monterrey.

Por la muerte del aficionado del Cruz Azul, cuatro elementos de vigilancia de la UNAM fueron vinculados a proceso, por el delito de homicidio calificado.

¿Dónde hay bloqueos de la UNAM hoy?

A las 09:00 horas, trabajadores de vigilancia van a protestar por el caso de la muerte del aficionado del Cruz Azul en el siguiente punto:

Dirección de Relaciones Laborales de la UNAM, en Ciudad Universitaria (CU), en CDMX.

A partir de las 10:00 horas, estudiantes y maestros de la UNAM se van a manifestar en los siguientes puntos de CU.

Facultad de Contaduría y Administración.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

