Marcha de Maestros Hoy: Puntos Afectados por Bloqueos en CDMX

¡Toma precauciones! Maestros saldrán nuevamente a las calles de la Ciudad de México (CDMX) hoy, 10 de noviembre de 2025, para realizar un mitin denominado “En defensa de la educación pública”.

Aquí te informamos dónde se llevará a cabo la marcha y a qué hora, para que tomes previsiones y evites el bloqueo por la nueva protesta del magisterio en la capital mexicana.

¿Dónde es la marcha de maestros hoy?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llevarán a cabo el mitin “En defensa de la educación pública” en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los docentes acudirán a las 10:00 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en República de Brasil número 31, colonia Centro Histórico.

¿Qué demandan los profesores?

Según la información de la agenda, la nueva marcha de maestros en CDMX será para exigir lo siguiente:

Aumento del 8% al presupuesto educativo.

Reinstalación de los profesores despedidos injustamente.

Seguridad en los centros de trabajo.

Alto al acoso laboral.

Respeto a los derechos humanos y laborales.

Mayor seguridad para las comunidades escolares.

Abolición de la Reforma al ISSSTE de 2007 y de la actual Reforma Educativa.

La SSC indicó que se espera que acudan en apoyo otras organizaciones, como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, la Asamblea de Barrios, el Congreso Popular de la CDMX, el Frente Popular Francisco Villa, Nuevo País y Movimiento de Liberación Nacional.

