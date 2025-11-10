Las Marchas del 10 de Noviembre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Protestas.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 10 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan cinco concentraciones, dos citas agendadas, una rodada ciclista y un evento de esparcimiento durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

08:30 Horas. Colectivo "Hasta Encontrarles CDMX". Se reunirán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes No. 64, colonia Doctores.

Realizarán un acto ecuménico en honor a las víctimas de desaparición forzada, en el marco de la inauguración del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas.

10:00 Horas. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se concentrarán en la Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, colonia Centro Histórico.

Llevarán a cabo un mitin para exigir un incremento del 8% al presupuesto educativo, la reinstalación de los docentes despedidos, además de la derogación de la Reforma al ISSSTE de 2007 y de la actual Reforma Educativa.

Coyoacán

10:00 Horas. Trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se reunirán en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Realizarán asambleas para manifestar su desacuerdo con la implementación de las clases en línea.

11:00 Horas. Continuarán en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Cita agendada

Coyoacán

09:00 Horas. Personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM. Se reunirán en la Dirección de Relaciones Laborales de la UNAM.

Exigen la destitución de algunos mandos responsables de la seguridad universitaria, a quienes atribuyen omisiones en la muerte de un aficionado de Cruz Azul, ocurrida el 25 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.

Rodada ciclista

Cuauhtémoc

21:00 Horas. "Roma Bikers Cycling". Saldrán del Parque México con destino al Centro Acrópolis, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Realizarán un recorrido ciclista nocturno con fines recreativos.

Para conocer la información completa publicada por la SSC-CDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

