Vinculan a Proceso a 4 Vigilantes de la UNAM por la Muerte de Aficionado del Cruz Azul

Cuatro elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron vinculados a proceso por la muerte del aficionado del Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, de 31 años.

El juez de control, con sede en el Reclusorio Oriente, otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó prisión preventiva justificada para los imputados.

El impartidor de justicia basó su determinación de iniciar un juicio penal contra los guardias en los peritajes de la necropsia realizada a Rodrigo, en la que se precisó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

El Ministerio Público expuso al juez que a Rodrigo le aplicaron la llamada “llave china”, lo que provocó que dejara de respirar.

Rebeca Pérez, esposa de Rodrigo Mondragón sostuvo: “Yo quiero que esto pare, que esas personas ya no estén en el cargo, la causa de su muerte fue estrangulación”.

Rodrigo Mondragón murió por estrangulamiento

La semana pasada, tras terminar el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, Rodrigo fue detenido por personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, en el estacionamiento del estadio.

Exigen Justicia por Muerte de Aficionado del Cruz Azul y Esperan Audiencia

Se informó que el hombre fue sometido por agredir física y verbalmente a elementos de seguridad.

Sin embargo, en el trayecto, Rodrigo sufrió un desvanecimiento y se solicitó apoyo de paramédicos para atenderlo, pero perdió la vida.

Familiares, amigos y aficionados del Cruz Azul se presentaron en los juzgados del Reclusorio Oriente para exigir justicia.

Saúl, aficionado del Cruz Azul: “Creo que deben contratar justamente personas que estén capacitadas, no personal que a lo mejor es familiar o que es por el sindicato, se necesita contratar capacitado”.

Los defensores de los imputados argumentaron que sus representados no participaron en la agresión, señalando que al menos 20 elementos de vigilancia estuvieron involucrados y que ellos se quedaron para informar a las autoridades, por lo que fueron detenidos.

La UNAM informó que colabora con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

