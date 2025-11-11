Inicio Estado de México ¿Qué Pasó en Tlalnepantla Hoy? Emergencia por Explosión e Incendio en Edificio de Departamentos

¿Qué Pasó en Tlalnepantla Hoy? Emergencia por Explosión e Incendio en Edificio de Departamentos

Aquí te decimos qué pasó en Tlalnepantla, Estado de México, hoy, 11 de noviembre de 2025

Explosión en tlalnepantla

Foto: N+

Se registró una explosión e incendio hoy, 11 de noviembre de 2025, en el municipio de Tlalnepantla. ¿Qué pasó? Aquí te decimos lo que se sabe sobre la emergencia, en Estado de México.

Los primeros reportes señalaron que hubo una explosión por supuesta acumulación de gas en el departamento 113 del edificio E, en la Unidad Habitacional Tlalcalli 1, en Tlalnepantla, Estado de México.

La torre afectada cuenta con 18 departamentos, los cuales quedaron afectados por la explosión, presuntamente provocada por una fuga de gas.

Explosión deja varias personas heridas

Al menos tres personas resultaron con heridas por la explosión de gas, que también afectó otros dos edificios cercanos.

Una de las personas heridas , una mujer de unos 65 años de edad, fue trasladada de emergencia a un hospital de Lomas Verdes; mientras que las otras dos fueron atendidas en el lugar de la explosión.

Mapa de Unidad Habitacional Tlalcalli, en Tlalnepantla

Información en desarrollo…

Accidentes Estado de México
