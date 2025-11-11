¿Qué Pasó en Tlalnepantla Hoy? Emergencia por Explosión e Incendio en Edificio de Departamentos

Se registró una explosión e incendio hoy, 11 de noviembre de 2025, en el municipio de Tlalnepantla. ¿Qué pasó? Aquí te decimos lo que se sabe sobre la emergencia, en Estado de México.

Los primeros reportes señalaron que hubo una explosión por supuesta acumulación de gas en el departamento 113 del edificio E, en la Unidad Habitacional Tlalcalli 1, en Tlalnepantla, Estado de México.

La torre afectada cuenta con 18 departamentos, los cuales quedaron afectados por la explosión, presuntamente provocada por una fuga de gas.

Noticia relacionada: Balacera en la México-Pachuca Hoy: Atacan a Balazos a Conductor de Combi

Explosión deja varias personas heridas

Al menos tres personas resultaron con heridas por la explosión de gas, que también afectó otros dos edificios cercanos.

Una de las personas heridas , una mujer de unos 65 años de edad, fue trasladada de emergencia a un hospital de Lomas Verdes; mientras que las otras dos fueron atendidas en el lugar de la explosión.

Al menos 3 personas resultaron lesionadas por una explosión ocasionada por acumulación de gas en un departamento en la Unidad Habitacional Tlacalli, en Tlalnepantla, Estado de México. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la… pic.twitter.com/nYnyXPEK0O — N+ FORO (@nmasforo) November 11, 2025

Mapa de Unidad Habitacional Tlalcalli, en Tlalnepantla

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT