Balacera en la México-Pachuca Hoy: Atacan a Balazos a Conductor de Combi

Esto se sabe sobre el ataque a tiros contra el conductor de una combi hoy, en la México-Pachuca

Así quedó la combi luego de la balacera en la México-Pachuca

Así quedó la combi luego de la balacera en la México-Pachuca. Foto: N+

La mañana de hoy, 11 de noviembre de 2025, se registró una balacera en la Autopista México-Pachuca, con dirección a la Ciudad de México; esto es lo que se sabe sobre el ataque a tiros contra el conductor de una combi.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de una motocicleta habrían atacado a tiros al conductor de una combi, quien pidió auxilio cerca de Cetram Indios Verdes.

Mapa de Cetram Indios Verdes

Información en desarrollo…

Inseguridad en CDMX
