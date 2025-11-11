Balacera en la México-Pachuca Hoy: Atacan a Balazos a Conductor de Combi
Esto se sabe sobre el ataque a tiros contra el conductor de una combi hoy, en la México-Pachuca
La mañana de hoy, 11 de noviembre de 2025, se registró una balacera en la Autopista México-Pachuca, con dirección a la Ciudad de México; esto es lo que se sabe sobre el ataque a tiros contra el conductor de una combi.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de una motocicleta habrían atacado a tiros al conductor de una combi, quien pidió auxilio cerca de Cetram Indios Verdes.
Mapa de Cetram Indios Verdes
Información en desarrollo…