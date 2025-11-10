Balacera en Cuautitlán Izcalli: Ataque Deja Varios Heridos en Chelería “La Insoportable”

Una balacera en Cuautitlán Izcalli hoy provocó la movilización de servicios de emergencia en el municipio mexiquense, ya que las detonaciones en la chelería “La Insoportable” alertaron a los vecinos de la zona; esto ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes, cuando una ráfaga de balazos despertó a los vecinos de la colonia Villas de Cuautitlán.

Por está razón, solicitaron ayuda a través del 911, con la finalidad de que enviaran elementos de seguridad a verificar la situación.

¿Qué pasó en la chelería “La Insportotable” en Cuautitlán Izcalli?

Los policías municipales llegaron hasta la zona del ataque, la cual se localiza detrás de un supermercado en La Joya, en San Mateo Ixtacalco.

En el establecimiento con fachada en color rosa y que se dedicaba a la venta de bebidas alcohólicas, encontraron a al menos 4 personas lesionadas por impacto de arma de fuego.

Por ello, pidieron la presencia de ambulancias para una revisión a los pacientes. En tanto, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), comenzaron con las primeras indagatorias para esclarecer el caso.

Además, colocó sellos de la institución con los datos de la carpeta de investigación, por lo tanto, el inmueble quedó suspendido. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que fue el ataque en la chelería “La Insoportable” en Cuautitlán Izcalli; no hay detenidos.

A un año del “Bling Bling”

Este ataque ocurre a un año de la balacera en el bar “Bling Bling”, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, el cual dejó 6 personas muertas.

El ataque en el Bling Bling ocurrió el 10 de noviembre de 2024, en la colonia San Francisco Tepojaco. Sujetos armados llegaron en un auto y dos motocicletas y abrieron fuego en contra de las personas que se encontraban en el sitio.

En el lugar murieron 5 personas y una persona más falleció mientras recibía atención médica. Las víctimas tenían de entre 46 a 15 años de edad.

Por este caso, hay 10 personas detenidas, quienes están bajo proceso de investigación mientras permanecen recluidos en un penal del Edomex.

