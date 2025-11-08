Fátima Bosch: ¿Quiénes son los Papás de la Mexicana en Miss Universo que Brilló en Tailandia?

Fátima Bosch la joven que representa a México en Miss Universo, causó polémica en Tailandia, luego de enfrentar a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Grand International cuando la agredió frente a sus compañeras. Luego de este hecho, ha recibido el cariño de muchas personas, pero especialmente de su familia, ¿quiénes son sus padres?

La tabasqueña de 25 años de edad dijo estar comprometida con el concurso a pesar de ese lamentable momento. En sus redes sociales mandó un mensaje para aclarar que “no tiene miedo”.

Decirle a mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca, tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo un espacio que ocupar

Fátima Bosch dijo sentirse apoyada por muchas personas, especialmente por sus seres queridos. Justo es en sus cuentas donde comparte con sus seguidores su proceso de preparación para representar dignamente a México en Miss Universo, muestra cómo es la relación con su familia.

De hecho, tiene un apartado donde sube fotografías de los pilares de su vida: sus padres, hermanos y abuelitos. Lo que ha provocado la duda sobre quiénes son los papás de Fátima Bosh, a qué se dedican.

¿Quiénes son los padres de Fátima Bosh?

La familia de Fátima Bosh está compuesta por sus padres, Vanessa Fernández Balboa y Bernardo Bosch Hernández.

En febrero de este año, la pareja cumplió 30 años de casados y desde siempre, han mostrado su apoyo por todos los proyectos en los que Fátima quiere participar. El más importante, el de representar a México en el certamen de Miss Universo.

Bernardo Bosh Hernández, según su información profesional, es Director General de Exploración y Producción de Pemex. También es conocido por liderar proyectos enfocados en el cuidado de las comunidades y el medio ambiente.

Asimismo, tiene experiencia en el área de Relaciones Públicas, como enlace legislativo y desarrollo social.

Mientras que Vanessa Fernández Balboa, al igual que Fátima Bosch, es reconocida en Tabasco, pero no por ser reina de belleza. Debido a que la madre de la joven tiene una gran trayectoria en actividades sociales y culturales.

Aunque Vanessa no fue parte de los certámenes de belleza regionales, como sí lo hicieron sus hermanas, es decir, las tías de Fátima, siempre ha mostrado apoyo para que la joven pueda concretar sus metas.

Más que años, más que amor, un ejemplo, dijo Fátima Bosch en el aniversario de sus papás

