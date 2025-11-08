Marca Tailandesa Que Habría Ignorado a Fátima Bosch Habla Tras Polémica con Nawat Itsaragrisil

En las últimas horas circuló en redes sociales un video en el que se acusó a una marca de belleza tailandesa por supuestamente haber ignorado a la representante de Miss Universo México. Sin embargo, la firma de productos cosméticos ya ofreció su versión de los hechos. Esto publicó la marca tailandesa que habría ignorado a Fátima Bosch, tras los clips en redes sociales y las decenas de artículos publicados, en los que se le relacionaba con la polémica con Nawat Itsaragrisil.

En los eventos previos a la ceremonia de coronación de Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch protagonizó una discusión verbal con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Grand Thailand y Miss Grand International, que generó fuertes críticas en redes sociales, luego de que la mexicana lo acusara de haberla llamado tonta, por solicitar la aprobación de su equipo para publicar un contenido.

Marca Tailandesa Habla Tras Acusaciones de Haber Ignorado a Fátima Bosch

Miles de usuarios en redes sociales expresaron su molestia ante un video que se viralizó en TikTok, que muestra a una de las marcas patrocinadoras de Miss Universo entrevistando a un grupo de nueve candidatas; entre ellas se encontraban Miss Venezuela, Miss Filipinas, Miss Vietnam y, por supuesto, Miss México. Algunas de las participantes van vestidas de blanco y otras de rojo. Las jóvenes están de pie en medio de dos entrevistadores, que pasan el micrófono a las concursantes.

Fue precisamente después de ver a todas las jóvenes respondiendo a las preguntas de los presentadores, quienes no le hicieron ningún cuestionamiento ni le ofrecieron el micrófono a Fátima Bosch, que se le dio impulso a lo mencionado en la descripción del clip: "Comienzan las represalias para México, tras haber alzado la voz ante el organizador de Miss Universe 2025. Durante el último día de actividades, 9 delegadas nacionales asistieron a un evento del patrocinador Kathy Labz, sin embargo todas fueron entrevistadas por los presentadores, todas excepto una: la mexicana".

De acuerdo con el clip, esto habría sido resultado de una supuesta represalia de Nawat Itsaragrisil.

Horas después de que el video se viralizara en redes sociales, un grupo de latinos aficionados a los productos audiovisuales de Tailandia publicó un comunicado de prensa que fue retomado por la firma patrocinadora de Miss Universo. En su cuenta de TikTok, la marca de la cantante Kratae Rsiam acompañó el comunicado con un texto en el que quiso aclarar la situación. En él se puede leer:

La marca desea extender sus más sinceras disculpas a Miss Universo México y a todos sus fans por el desafortunado incidente ocurrido durante el evento, una situación ajena al control de la marca en el lugar.

Más adelante, la firma de productos de belleza solicitó la comprensión de sus intenciones y aspiraciones. Cerró solicitando "que reconozcan el propósito genuino de la marca, basado en el respeto, la igualdad y el empoderamiento de la mujer".

Después de aclarado el incidente, la cuenta de TikTok de la firma de cosméticos publicó un video que muestra la imagen de Fátima Bosch, representante de México, en su portada; en él se agradece particularmente a Miss México "por este dulce clip". En otro clip se puede notar la aparición de la tabasqueña en un par de ocasiones. En su galería de fotos más reciente, Fátima Bosch también figura entre otro grupo de participantes.

