Hermana de Octavio Ocaña Le Dedica Mensaje en el Que Habría Sido su Cumpleaños 27

Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, usó su cuenta de Instagram para dejarle al actor un mensaje este viernes 7 de noviembre, día en que habría cumplido 27 años. La hermana del fallecido actor ha recurrido de manera constante a las redes sociales para actualizar al público en torno a la investigación de la muerte de su hermano. También para seguir en contacto con los fans de quien dio vida a Benito Rivers.

Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021, tras recibir un disparo en la cabeza, en medio de una persecución policíaca en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Según los dictámenes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el auto en que viajaba se estrelló contra un muro de contención. En una primera versión se mencionó que el arma que portaba se habría accionado de forma accidental, provocando una herida mortal.

Después, el reportero Carlos Jiménez aseguró que el actor se había disparado durante la persecución policial: “Benito se metió un balazo y se mató". Tras estas declaraciones, en octubre pasado, la hermana de Octavio Ocaña hizo público un peritaje realizado por la Fiscalía, en el que se demostró ausencia de plomo y bario en las manos de Octavio Augusto Pérez Ocaña, lo que significaría que él no disparó el arma de fuego.

Hermana de Octavio Ocaña lo recuerda en su 27 aniversario

Cuatro años después del fallecimiento de Octavio Ocaña, y en el marco del que sería su cumpleaños 27, Bertha Ocaña recordó a su hermano en Instagram: "Mi Tavito, hoy estarías cumpliendo 27 años, tan joven, tan lleno de vida y de sueños, tuviste que partir. Tú sabes lo mucho que me duele el alma porque ya no puedo celebrarte, ya no puedo darte un abrazo, ni agradecer un año más de tu vida, es demasiado difícil llegar a un 7 de noviembre".

La hermana de Octavio Ocaña reconoció que el actor transformó la vida de su familia. En su mensaje también dijo sentirse honrada por haber sido parte del paso de su hermano por este mundo:

Hoy, desde lo que soy, honro tu vida, honro lo que fuiste, honro lo que me dejaste y honro la existencia y el paso que tuviste en este mundo. Te amo, no te olvido y deseo que, en donde quiera que te encuentres, tu libertad y tu felicidad permanezcan por toda la eternidad

