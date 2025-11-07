¿Cómo le Fue a Ángela Aguilar en el Inicio de su Gira Libre Corazón 2025 en Estados Unidos?

Ángela Aguilar comenzó a labrar su camino en solitario y se presentó ante un público que en todo momento la apoyó, en el primero de sus conciertos en Estados Unidos.

La más joven de la Dinastía Aguilar abrió su Libre Corazón Tour 2025 en el Pavilion Music at Toyota Music Factory, en la ciudad de Irving, en Dallas, Texas.

Sin el cobijo de su familia, en especial de su papá, Pepe Aguilar, Ángela dispuso de un espectáculo para deleitar a quienes se dieron cita en el inmueble texano.

En redes sociales, fanáticos de la cantante mostraron el ambiente dentro del Pavilion Music y algunas de las interpretaciones de Angelita, quien bailó y sonrió durante su presentación.

Destacaron los vestidos regionales, sobre todo uno amarillo con el que interpretó Libre Corazón, canción del más reciente álbum Nadie Se Va Como Llegó.

Algunos seguidores publicaron videos en los que se puede ver a la integrante de Los Aguilar cantando La Basurita, La Llorona y Prometiste.

Los conciertos, de acuerdo con el director creativo de los conciertos de Ángela, buscan lo melancólico y lo emocional, y mostrar la cultura mexicana con un "estilo teatral".

Críticas a la gira de Ángela Aguilar

Aunque los seguidores de Ángela Aguilar no la dejaron de apoyar tanto en el inmueble donde abrió la gira como en las plataformas digitales, en estas también se desató la crítica.

Más allá de los señalamientos que se le hacen a la cantante mexicana, en esta ocasión sus detractores se enfocaron en la falta de convocatoria, la lenta venta de boletos y las ofertas lanzadas para llenar el recinto musical.

Antes de la presentación estelar, en medios se informó que la venta para asistir al Pavilion Music no estaba de lo mejor, por lo que tuvieron que lanzar ofertas y abaratar el precio de los boletos.

Incluso, antes de iniciar la gira, varias fechas fueron canceladas y el tour tuvo un retraso de al menos dos semanas, ya que este iba a iniciar en octubre, según se lee en la página oficial de la cantante.

En medio de la polémica, que ha perseguido los últimos años a la menor de la familia Aguilar, Ángela empezó este jueves una nueva etapa en su carrera musical.

Conciertos de la gira otoñal Libre Corazón Tour 2025

De acuerdo con la página de Libre Corazón Tour 2025, luego de la presentación de Dallas, Texas, quedan nueve conciertos por delante. Este viernes 7 de noviembre, estará en San Antonio.

Además, quienes así lo quieran, podrán pagar para tener un encuentro privado con Angelita, conocido en el medio como meet and greet.

Noviembre

Viernes 7 San Antonio, Texas

Sábado 8 Houston, Texas

Jueves 20 Tucson, Arizona

Viernes 21 El Paso, Texas

Diciembre

Jueves 4 Los Ángeles, California

Sábado 6 San José, California

Domingo 7 Bakersfield, California

Viernes 12 San Diego, California

Sábado 13 Las Vegas, Nevada

