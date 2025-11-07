¿Quiénes Son Los Mexicanos Nominados a los Premios Grammy 2026?

México volverá a hacerse presente en la 68ª edición de los premios Grammy. La mañana de este viernes 7 de noviembre, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunció los nombres de los músicos, agrupaciones y compositores cuyo trabajo será reconocido el próximo 1 de febrero, en Los Ángeles. Entre las decenas de nombres destacan los de cuatro mexicanos que irán tras el gramófono dorado. ¿Quiénes fueron los mexicanos nominados a los Premios Grammy 2026?

El talento mexicano aparece tanto en categorías de género como en las de alcance general. A continuación te presentamos los nombres de quienes destacan entre las más de 90 categorías anunciadas. Los músicos y compositores mexicanos que podrían llevarse el Grammy 2026 son:

Mexicanos con candidaturas en los Premios Grammy 2026

Uno de los primeros mexicanos anunciados en los Grammy fue Édgar Barrera, conocido ganador de estos premios: en total tiene 18 Grammy Latinos y un premio Grammy. En esta edición, 'Edge', como es conocido, está nominado en la categoría Compositor del Año de Música No Clásica. Como autor, quien también es productor y músico nacido en Miguel Alemán, Tamaulipas, trabajó en los temas:

Birthday Behavior (BIA, Young Miko)

Coleccionando Heridas (KAROL G, Marco Antonio Solís)

Ese Vato No Te Queda (Carín León, Gabito Ballesteros)

Me Jalo (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

Me Retiro (Santana, Grupo Frontera)

Milagros (KAROL G)

Sigueme Besando Asi (Manuel Turizo)

Soltera (Shakira)

Una Noche Contigo (Juanes)

Otra mexicana que ya es referente en la industria y que figura dentro de las nominaciones de los Grammy 2026 es Natalia Lafourcade, quien está dentro de la categoría Mejor Álbum de Pop Latino. La cantante mexicana fue nominada por su producción Cancionera, con lo que fortalece la imagen de la música mexicana contemporánea como un protagonista que puede llegar más allá de fronteras nacionales.

En la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana de lo Premios Grammy 2026 figura la producción Mala Mía de Fuerza Regida y Grupo Frontera. El compositor, productor y fundador de Fuerza Regida, Jesús Ortíz Paz, es originario de Sinaloa, México. Lo acompañan en la banda: Samuel Jáimez, Khrystian Ramos, Moisés López y José García.

En esa misma categoría se encuentra Carín León, quien fue nominado a los Premios Grammy 2026 por su trabajo en Palabra De To's (Seca). Óscar Armando Díaz de León Huez, a.k.a. Carín León, es originario de Hermosillo, Sonora y además de cantante y músico, es también compositor mexicano de música regional mexicana.

Tras lograr llegar nuevamente a los Grammy 2026, los candidatos al gramófono están en la carrera por seguir dándole voz y espacio a la música mexicana en el escenario mundial. El nombramiento de estos mexicanos en las nominaciones de los Grammy 2026 subraya la consolidación de la música latina dentro de una premiación dominada por la industria anglosajona, también refuerza la importancia de la música regional mexicana en escenarios globales.

