La Noche Eterna del Baby’O: Cuándo se Estrena el Nuevo Documental de Vix

En 1976, cuando Acapulco era el epicentro del glamour y la vida nocturna en México, dos jóvenes soñaron con crear un espacio que capturara la energía de la época. Así nació el Baby’O, una discoteca que pronto se convirtió en leyenda, y en el corazón palpitante de nuestro país. Casi 50 años después, la historia de este emblemático espacio llega a la pantalla de Vix con el documental La noche eterna del Baby’O, te contamos cuándo se estrena.

"Todo mundo" estaba en el Baby'O, asegura Mijares, porque en ese lugar ocurrían cosas "increíbles", recuerda Emmanuel. Mucha generaciones de celebridades mexicanas e internacionales se dieron cita en aquel rincón luminoso, despreocupado, pero exclusivísimo del puerto, al que solo pocos tenían acceso. Aunque no cualquiera podía ingresar a sus grandes fiestas, estaban quienes eran casi parte de su escenografía, como Verónica Castro.

El Baby'O, el mito que se mantiene vivo

La noche eterna del Baby’O es una producción de 113 minutos que invita a redescubrir no solo el nacimiento de un ícono, sino también la evolución de un Acapulco que ha vivido, como el propio club, entre el esplendor y la adversidad.

Dirigido por Emilio Maillé, el filme reconstruye el origen y la metamorfosis del mítico antro que marcó a generaciones enteras. Empresarios, celebridades y visitantes internacionales se dieron cíta en este extraordinario rincón del puerto.

A través de testimonios, archivos inéditos y una narrativa que mezcla pasado y presente, este documento visual presenta la evolución del Baby’O, que pasó de club nocturno a convertirse en un símbolo cultural y social de México. Más aún con el contexto heredado de los años 50 y 60, cuando Acapulco era el destino favorito del jet set de aquella época.

Pero La noche eterna del Baby’O no solo cuenta la historia de una discoteca, el documental es también un retrato íntimo del propio municipio guerrerense, una bahía mágica y contradictoria, que lo mismo baila al ritmo del deseo y el éxito que se levanta de los golpes del tiempo y la naturaleza. Si ambos lugares se pudieran definir con una frase esa sería "reinvención constante".

Cuándo se estrena La noche eterna del Baby’O

Noches inolvidables, bailarines incansables, ritmos infinitos y mucha resistencia son los ingredientes de este espacio, que renacerá en la memoria colectiva de los televidentes a partir del próximo jueves 20 de noviembre. Con este documental, el público podrá conocer desde adentro los relatos que aún sobreviven de este punto en el mapa del entretenimiento que es también una metáfora del México que fue, del que sobrevive, y del que sigue bailando.

