Rachel Brosnahan Contará la Trágica Historia de su Tía, la Diseñadora Kate Spade, en Documental

Rachel Brosnahan, a quien seguro recuerdas por interpretar a la icónica señora Maisel y a Lois Lane, en la más reciente película de Superman, está a punto de hacer su debut como directora y será con un documental sobre su tía, la famosa diseñadora Kate Spade, informó Deadline.

El documental se está produciendo en colaboración entre Scrap Paper Pictures , la productora de Brosnahan; Highly Flammable, de Fisher Stevens; y Words + Pictures, de Connor Schell. Además de dirigir, Brosnahan producirá junto a Jessie Jennison y Russell Kahn de Scrap Paper Pictures y Connor Schell de Words + Pictures. Stevens, Maura Anderson y Zak Kilberg de Highly Flammable, Libby Geist y Alexa Conway de Words + Pictures, y Andy Spade serán los productores ejecutivos.

“Rachel es una narradora con un talento excepcional y tiene una conexión muy personal con la conmovedora historia de Kate Spade”, dijo Schell de Words + Pictures. “Estamos encantados de trabajar con ella en su ópera prima como directora”.

¿Quién es Kate Spade?

Kate Spade nació en diciembre de 1962 en Kansas City, Missouri. Tras graduarse de la universidad, trabajó en la revista Mademoiselle, donde descubrió su pasión por el diseño y una carencia en el mercado: bolsos que fueran elegantes sin dejar de ser prácticos.

En 1993, junto a su esposo Andy, dio vida a Kate Spade New York con una pequeña colección de seis bolsos. Aquella pequeña boutique pronto se convirtió en un imperio de moda reconocido por su estilo alegre, funcional y moderno.

El éxito fue en aumento, y en las dos décadas siguientes, su empresa se expandió hasta convertirse en una marca de estilo de vida global que abarca accesorios, ropa, artículos para el hogar y mucho más.

¿De qué murió Kate Spade?

En junio de 2018, la noticia del fallecimiento de Kate Spade conmocionó al mundo de la moda. Según informaron medios estadounidenses, la policía de Nueva York determinó que la diseñadora se había quitado la vida.

Spade dejó una nota, cuyo contenido no se hizo público. Una de sus empleadas fue quien la encontró sin vida en su residencia de Manhattan, cerca de las 10:20 de la mañana.

Kate Spade, admirada por su talento y su visión optimista de la moda, construyó un imperio con sus bolsos, carteras y accesorios, piezas que se convirtieron en símbolos de elegancia y alegría.

