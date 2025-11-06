Reggaetón en el Bernabéu: Daddy Yankee y Bizarrap en el Medio Tiempo de la NFL Madrid

El histórico primer partido de la NFL en España promete no solo acción deportiva, sino un espectáculo musical sin precedentes. El productor argentino Bizarrap y la leyenda del reggaetón, Daddy Yankee, serán los encargados de encender el show de medio tiempo del encuentro entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins, que se realizará el próximo 16 de noviembre.

Este anuncio marca el regreso de Daddy Yankee a los escenarios, luego de su retiro de un par de años. Esta presentación, además esta será la primera vez que el puertorriqueño presente en vivo su nueva colaboración con Bizarrap, uno de los productores más influyentes de la música urbana actual.

Daddy Yankee y Bizarrap en el Santiago Bernabéu

En el performance programado para el 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, ambos músicos presentarán por primera vez su nueva colaboración: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66.

Con este tema, el Rey del Reggaetón no solo vuelve a hacer música, después de dos años de haber anunciado su retiro, sino que regresa a las actuaciones en vivo. Lo mejor es que en esta ocasión no lo hará solo, sino acompañado del productor que ha sido mundialmente conocido por crear las sesiones de música y freestyle con otros músicos. Sobre su regreso al lado de Bizarrap, Daddy Yankee mencionó: "Me siento muy feliz con la música y la increíble pista que hemos creado juntos", publicó AP.

Con el espectáculo que ofrecerán Bizarrap y Daddy Yankee, la NFL busca destacar al talento latino en sus partidos internacionales y, sobre todo, apoyarse del poder global que la música latina está teniendo en este tiempo, para seguir conectando con nuevas audiencias.

Además del espectáculo musical del medio tiempo, el encuentro entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins también contará con las actuaciones previas de la banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid, que interpretará el himno nacional de España, y de la cantante Karina Pasian, encargada del himno de Estados Unidos.

