¿Quién Es Jaafar Jackson, el Protagonista de la Biopic de Michael Jackson? 3 Datos sobre Él

El legado del Rey del Pop se prepara para brillar en el cine. Michael, la nueva película biográfica sobre la vida de Michael Jackson, busca rendir homenaje al ícono que revolucionó la industria musical

Con la dirección de Antoine Fuqua (Training Day, Emancipation) y un guion de John Logan, nominado al Oscar, el proyecto se perfila como uno de los estrenos más ambiciosos y esperados de 2026.

Jaafar Jackson, sobrino del propio Michael, será quien protagonizará la película. Su parecido físico, su voz y su manera de moverse han sorprendido al equipo de producción, que lo consideró la elección ideal para dar vida al ícono.

Jaafar se sumerge en la transformación completa de su tío, reviviendo sus momentos de gloria, sus desafíos personales y el magnetismo que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia de la música.

Es por eso que te contaremos tres datos que quizá no sabías de Jafaar Jackson.

¿Quién es Jafaar Jackson?

Jaafar Jeremiah Jackson nació el 25 de julio de 1996 en Los Ángeles, California. Tiene 29 años. Es hijo de Jermaine Jackson (hermano de Michael) y de Alejandra Genevieve Oaziaza.

Desde pequeño se interesó por el canto, el baile y también, de forma menos pública, tuvo aspiraciones en otros campos, como el golf.

Fue músico antes de convertirse en actor

Antes de convertirse en actor, Jaafar había sacado música, en 2019 lanzó su primer sencillo titulado “Got Me Singing”.

También ha actuado como bailarin y cantante en escenarios vinculados al legado de los Jackson.

Fue elegido para interpretar a Michael Jackson después de dos años de casting

Jafaar fue elegido entre varios candidatos después de un proceso de dos años de casting.

La madre de Michael, Katherine, aprobó la elección de Jaafar y dijo que se parecía mucho a su hijo.

El desafío para Jaafar es grande: interpretar a una figura globalmente conocida, por primera vez, asumiendo tanto el legado musical como los aspectos más complejos de la vida de Michael Jackson. Además, el proyecto cuenta con el aval (o al menos la cooperación) de parte de la familia de Michael Jackson.

¿Crees que lo haga bien?

