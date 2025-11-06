¿Quién es Jorge Figueroa, a Quien Culpan por Polémica entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

La modelo Martha Cristiana acusó a Jorge Figueroa de ser el responsable "del costo enorme en términos de prestigio" en el que se está viendo envuelta la marca Miss Universo, en general y Miss Universo México, en particular, ello luego de que la representante mexicana Fátima Bosch y el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, tuvieron un enfrentamiento verbal, supuestamente ocasionado por Figueroa. Pero quién es Jorge Figueroa y por qué lo culpan.

Quien fuera directora de Miss Universo México durante tan solo ocho semanas llegó al certamen de belleza en mayo de 2024, su nombramiento se anunció con bombo y platillo, incluso circularon imágenes en las que se le veía junto a Osmel Sousa y a Raúl Rocha Cantú. Después de un par de meses, la también actriz dio a conocer su salida, pues las promesas que le hicieron no fructificaron. Martha Cristiana lamentó que la organización se negara a aceptar mujeres trans y a mujeres mayores de 35 años.

Martha Cristiana dejó la dirección luego de la polémica destitución de Cynthia de la Vega y de que Lupita Jones ocupara el cargo durante veinte años. Ahora, un año después de su salida, volvió a señalar a Jorge Figueroa como "un personaje que le ha costado la chamba a muchas personas".

Video: Mexicana Fátima Bosch Denuncia Agresión por Parte del Organizador de Miss Universo

Nota relacionada: Polémica con Fátima Bosch Habría Destapado Conflictos en Miss Universo México

¿Quién es Jorge Figueroa?

El actual director nacional de Miss Universo México, Jorge Figueroa, es reconocido por su trabajo dentro de la industria de la moda y el estilismo. Desde 2016 utilizó su cuenta de Instagram para presumir sus colaboraciones con celebridades y producciones televisivas. Antes de asumir su papel en Miss Universe México, Figueroa se dio a conocer como stylist de figuras como Claudia Álvarez, Fela Domínguez, Ariadne Díaz, Ximena Córdoba, José Ron, Verónica Montes, Mariana Seoane y Sara Corrales.

De hecho, Jorge Figueroa fue el stylist que vistió a Angélique Boyer para la entrega de premios TVyNovelas, el 12 de marzo de 2019, cuando se viralizó una pieza de Víctor y Jessie que la actriz se lo colocó al revés, lo que llevó a la protagonista de telenovelas a mencionar que se trataba de un vestido reversible "que estaba en el límite de sensualidad".

El trabajo de Figueroa también ha formado parte de editoriales, alfombras rojas y programas de televisión como Mira Quién Baila. A lo largo de su carrera, Jorge Figueroa ha destacado por su cercanía con los equipos creativos con las que ha colaborado. En diversos mensajes ha mostrado su agradecimiento a colegas como Cristina Cuéllar, Lex Plascencia y Milton Calatayud, quienes le ayudaron a Ilegar hasta donde se encontraba, mencionó.

La llegada de Jorge Figueroa a los certámenes de belleza data de 2017, cuando formó parte del equipo de Miss World 2017 y tuvo la oportunidad de que su trabajo se viera en China. Como integrante de los equipos de estilismo de estos certámenes de belleza ha mostrado una visión centrada en la formación integral de las participantes, en la que promueve una imagen que trasciende la belleza física y resalta la autenticidad, la empatía y el propósito.

El actual director nacional de Miss Universo México llegó a este cargo en septiembre de 2024. Los encargados de anunciar su nombramiento fueron Geraldine Bazán y Lambda García, quienes dieron a conocer su nombre durante la semifinal del certamen de ese año.

Para Figueroa, Miss Universe representa más que un concurso, "es la combinación perfecta entre belleza, lujo, moda y gusto internacional. Una oportunidad de alimentar tu conocimiento visual y la forma más real de hacer un estudio internacional de la belleza mundial", escribió en una de sus publicaciones.

Historias relacionadas:

Reggaetón en el Bernabéu: Daddy Yankee y Bizarrap en el Medio Tiempo de la NFL Madrid

¿Quién Es Jaafar Jackson, el Protagonista de la Biopic de Michael Jackson? 3 Datos sobre Él

Rachel Brosnahan Contará la Trágica Historia de su Tía, la Diseñadora Kate Spade, en Documental