Nominados a los Premios Grammy 2026: Lista Completa de Artistas

Conoce aquí la lista completa de artistas nominados a los Premios Grammy 2026.

Un gramófono

Imagen de un gramófono. Foto: AFP

La Academia de la Grabación ha anunciado a los nominados de la 68ª edición de los Premios Grammy 2026, que se entregarán el próximo 1 de febrero de 2026 en los Ángeles, California.

Este viernes 7 de noviembre de 2025, Chappell Roan, Doechii, Karol G, Lizzo, Sabrina Carpenter y Sam Smith fungieron como presentadores de los músicas, agrupaciones y proyectos que competirán en las 96 categorías, dos más que el año anterior.

Te presentamos la lista completa de artistas que contendrán por los codiciados gramófonos dorados.

Lista completa de artistas nominados 

 Así queda la lista completa de artistas nominados a los Premios Grammy 2026

Mejor Álbum de Pop Latino:

  • Cosa nuestra, Rauw Alejandro
  • BOGOTÁ DE LUJO, Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta, Karol G
  • Cancionera, Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué?, Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana:

  • DeBÍ TiRAR MÁS FOTOS, Bad Bunny 
  • Mixteip, J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado, feid
  • NAIKI, Nicky Nicole
  • EUB Delux, Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo), Yandel

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo:

  • Genes Rebeldes, Aterciopelados
  • ASTROPICAL, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA, CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ALGORITMO, Los Wizzards
  • Novela, Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana:

  • MALA MÍA, Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y lo que viene, Grupo Frontera
  • Pecado Rodeos, Paola Jara
  • Palabra De To's (Seca), Carín León
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical:

  • Fotografías, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • Raíces, Gloria Estefan
  • Clásicos 1.0, Grupo Niche
  • Bingo, Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación Musical Mundial:

  • EoO, Bad Bunny
  • Cantando en el Camino, Ciro Hurtado
  • JERUSALÉMA, Angelique Kidjo
  • Inmigrante Y Que?, Yeisy Rojas
  • El sueño de Shrini (en vivo), Shakti
  • Daybreak, Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar

Álbum del Año:

  • Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
  • SWAG, Justin Bieber
  • Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM, Lady Gaga
  • GNX, Kendrick Lamar
  • MUTT, Leon Thomas
  • Chromakopia, Tyler The Creator

Interpretación Pop de Dúo o Grupo:

  • Defying Gravity, Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • Golden, HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • Gabriela, KATSEYE
  • APT., ROSÉ & Bruno Mars
  • 30 For 30, SZA & Kendrick Lamar

Álbum de Rock:

  • Private music – Deftones
  • I quit – HAIM
  • From Zero – Linkin Park
  • NEVER ENOUGH – Turnstile
  • Idols – YUNGBLUD 

Mejor Álbum de Dance/Electrónica 

  • EUSEXUA, FKA twigs
  • Ten Days, Fred again..
  • Fancy That, PinkPantheress
  • Inhale / Exhale, RÜFÜS DU SOL
  • F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! Skrillex

Mejor grabación remezclada

  • Abracadabra, Lady Gaga, Gesaffelstein
  • Don't Forget About Us, Mariah Carey y KAYTRANADA
  • A Dreams A Dream, Ron Trent
  • Galvanize, The Chemical Brothers y Chris Lake
  • Golden, David Guetta

Mejor Grabación Dance Pop

  • Bluest Flame, Selena Gomez y Benny Blanco
  • Abracadabra, Lady Gaga
  • Midnight Sun, Zara Larsson
  • Just Keep Watching, Tate McRae
  • Illegal, PinkPantheress

Mejor Artista Nuevo:

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Canción del Año: 

  • Abracadabra, Lady Gaga
  • Anxiety, Doechii
  • DtMF, Bad Bunny
  • luther, Kendrick Lamar & SZA
  • Manchild, Sabrina Carpenter
  • WILDFLOWER, Billie Eilish 

Grabación del Año:

  • DtMF, Bad Bunny
  • Manchild, Sabrina Carpenter
  • Anxiety, Doechii
  • WILDFLOWER, Billie Eilish
  • Abracadabra, Lady Gaga
  • Luther, Kendrick Lamar & SZA
  • The Subway, Chappell Roan
  • APT., ROSÉ & Bruno Mars

Grabación del Año:

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
  • SWAG, Justin Bieber
  • Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM, Lady Gaga
  • GNX, Kendrick Lamar
  • MUTT, Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Mejor Interpretación de Metal

  • Night Terror, Dream Theater
  • Lachryma, Ghost
  • Emergence, Sleep Token
  • Soft Spine, Spiritbox
  • BIRDS, Turnstile

Mejor Canción de Rock

  • As Alive As You Need Me To Be, Nine Inch Nails
  • Caramel, Sleep Token
  • Glum, Hayley Williams
  • NEVER ENOUGH, Turnstile
  • Zombie, YUNGBLUD

Mejor Álbum de Rock

 

  • Private Music, Deftones
  • I quit, HAIM
  • From Zero, Linkin Park
  • Never Enough, Turnstile
  • Idols, YUNGBLUD

Mejor Interpretación de Música Alternativa

  • Everything Is Peaceful Love, Bon Iver
  • Alone, The Cure
  • Seein' Stars, Turnstile
  • Manget Out, Wet Leg
  • Parachute, Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Sable, fable, Bon Iver
  • Songs Of A Lost World, The Cure
  • Don't Tap the Glass, Tyler, The Creator
  • Moisturizer, Wet Leg
  • Ego Death At A Bachelorette Party, Hayley Williams

Mejor interpretación de R&B

YUKON, Justin Bieber
It Depends, Chris Brown con Bryson Tiller

Folded Kehlani **MUTT (En vivo desde Tiny Desk de NPR)** Leon Thomas Heart Of A Woman Summer Walker

