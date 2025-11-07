Muere Maricarmen Vela a los 87 años, Interpretó a la Tía de Patty de El Chavo del 8

Este viernes 7 de noviembre, la ANDA anunció el fallecimiento de María del Carmen Vela, actriz española que desarrollo toda su carrera histriónica en México. La nacida en Valencia, España, estaba a dos días de celebrar su cumpleaños 88.

A través de un post en redes sociales, la ANDA lamentó la muerte de la actriz y envió condolencias a sus familiares. Maricarmen Vela dio vida a Gloria, la tía de Patty en El Chavo del 8.

La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, “Maricarmen Vela”, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz. pic.twitter.com/gNaXP7Xq59 — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 7, 2025

¿Quién fue Maricarmen Vela?

María del Carmen Vela, conocida como Maricarmen Vela, nació el 9 de noviembre de 1937, y trabajó en la industria del entretenimiento en México desde finales de los años 50. Vela desarrolló toda su carrera artística en nuestro país, comenzó su carrera como actriz de cine, interpretando papeles pequeños, como extra. También trabajó en películas como La vida de Pedro Infante y Agua Blanca, su último trabajo en cine.

En televisión, María del Carmen Vela formó parte de programas como El gran circo de Capulina, Cachún cachún ra ra!, Papá soltero, Chespirito, La hora marcada, Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Vela también integró el elenco de telenovelas como Quinceañera, Simplemente María, Lazos de amor, Marisol y Tenías que ser tú, última telenovela en la que participó y en la que interpretó a la madre superiora.

