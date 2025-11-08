“Yo Sí Siento que Está Vivo”, Dice Lucía Méndez sobre Juan Gabriel

Sin temor a ser criticada Lucía Méndez entró a la polémica. Para ella Juan Gabriel no ha muerto tras lo ocurrido el 28 de agosto del 2016 en Santa Mónica, California, cuando la noticia de su deceso ocupó todos los titulares. Ella tiene sus sospechas.

Me van a matar todos, se van a enojar conmigo, me van a decir: ‘Ay estás loca’. Yo sí siento que está vivo

“La verdad creo que vive medio escondidillo, pero sí hay gentes que me han dicho que lo han visto y yo sí siento que está vivo”, señaló.

Para la primera actriz la imagen que recientemente dio la vuelta al mundo que refería que 'El Divo de Juárez' había sido captado en París tiene todas las probabilidades de ser real.

Yo no dudo, yo pienso que sí era Juan Gabriel porque era el pelo, la cara, había pasado tiempo dicen que no, pero era idéntico y al él si le gusta, yo pienso que sí puede estar en París porque a él le gustaba la ciudad de la luz, le gustaba el glamour y muchas cosas lindas

A Lucía Méndez y a Juan Gabriel los unió más que una gran amistad y compadrazgo, un cariño como el de un padre y una hija.

Lo recuerdo con mucho amor, Juan Gabriel era un amigo mío, Alberto, entrañable que también me regañaba, cuando no le gustaba un novio mío, ‘ay no ese tipo no me gusta, a ti te gustan unos tipos malos’, no Juan Gabriel no, y efectivamente acababa yo tronando porque era un tipo malo

Cómplices

Por otro lado, la diva está feliz por el recibimiento que el público ha dado a la serie ‘Cómplices’ que recientemente se estrenó por ViX.

De verdad que lo hice con todo cariño para el público, para mis fans para la gente, para que se la pasen bien, que se diviertan, para que de alguna forma olviden sus problemas, todas estas presiones que tenemos actualmente tanto en México como en el mundo entero y que realmente ‘Cómplices’ es una serie que pensamos para toda la familia

Con información de Televisa Espectáculos

