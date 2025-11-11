Línea 1 del Metro CDMX: Anuncian Reapertura de Todas las Estaciones de Pantitlán a Observatorio

La Línea 1 del Metro CDMX, reabrirá oficialmente todas las estaciones de la ruta que va Pantitlán a Observatorio, por lo que los usuarios ya no tendrán que usar servicios alternos para llegar a sus destinos; estos son los detalles.

Durante un encuentro con medios, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que concluyeron las obras de renovación en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), las cuales comenzaron en 2022, y anunció que la reapertura en su totalidad será el próximo domingo 16 de noviembre 2025.

Noticia relacionada: ¿Cómo Conseguir Constancia del Metro CDMX por Retrasos? Así Es el Proceso

Por fin vamos a abrir el Metro de la CDMX, la Línea 1 hasta Observatorio, dijo

Asimismo, refirió que se trató de una intervención bastante compleja, porque prácticamente se tuvo que rehacer la línea rosa, una de las más usadas por los capitalinos.

Es una renovación que no tiene otra igual en México y en el mundo. Es una de las renovaciones más importantes que se ha hecho a nivel mundial del Metro y que, sí duró un tiempo, pero estamos garantizando Línea 1 por otros 50 años

La Línea 1 abrió sus puertas al público, el 5 de septiembre de 1969 a las 5:58 horas. Y desde su apertura, no había recibido mantenimiento de esta magnitud.

Video: ¿Llegaste Tarde al Trabajo por Retrasos en el Metro CDMX? Así Puedes Solicitar Justificante al STC

¿Cómo será la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX?

La mandataria aseguró que el tramo que hace falta, se abrirá a todos los usuarios el domingo 16 de noviembre de 2025 a las 11:00 horas. Añadió que invitará a la presidenta Claudia Sheinbaum para que asista a la inauguración de la Línea 1 del Metro CDMX.

Ahora bien, es importante que tomes en cuenta que el costo de entrada y los lineamientos para poder ingresar, no han cambiado, por lo que podrás usar tu Tarjeta MI (Movilidad Integrada) o bancaria para pagar tu pasaje de 5 pesos y subirte a la Nueva Línea 1.

Metro cerrará antes para afinar detalles

Con motivo de la reapertura de todas las estaciones de la Línea 1, las autoridades del Metro CDMX, indicaron que el miércoles 12 de noviembre, el servicio de esta ruta concluirá a las 22:00 horas.

Esta medida permitirá realizar pruebas integrales previo a la reapertura del tramo hasta Observatorio

Así que toma previsiones, ya que la última corrida de trenes será a las 21:30 horas desde ambas terminales. No obstante, en apoyo a los usuarios, RTP brindará servicio alterno a partir de las 22:00 horas y hasta las 24:00 horas.

⚠️ Importante para las personas usuarias de la Línea 1

Mañana miércoles 12 de noviembre, el servicio de la Línea 1 del @MetroCDMX concluirá a las 22:00 horas. Esta medida permitirá realizar pruebas integrales previo a la reapertura del tramo hasta Observatorio.

La última corrida… pic.twitter.com/VQJAOWqZ5Z — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 11, 2025

Historias recomendadas:

EPP