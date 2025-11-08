¿Qué Pasó Hoy en la Línea 1 del Metro de CDMX? Usuarios Reportan Retrasos en Circulación

Usuarios de redes sociales reportan que los trenes en la Línea 1 (Línea Rosa) del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Ciudad de México, no avanzan, y que han pasado varios minutos sin servicio.

"En la estación San Lázaro no pasa el tren", dice uno de los usuarios que denuncia la situación en el Metro.

¿Qué dicen las autoridades sobre los retrasos en el servicio de Línea 1 del Metro de Ciudad de México?

Ante las quejas de los usuarios por los retrasos en el servicio de la Línea 1 del Metro de Ciudad de México, las autoridades confirmaron que había problemas en el paso de los trenes.

En redes sociales respondieron a los cuestionamientos de los usuarios, sobre los retrasos en el servicio de la Línea 1 del Metro.

"Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 1, después de realizar un corte de corriente y maniobras para rescatar un objeto metálico de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad", se lee en el mensaje difundido en X.

Ante situaciones como esta, se recomienda tomar otras rutas de transporte en caso de tener prisa.

