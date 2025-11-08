Este sábado 8 de noviembre, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron demoras y lentitud en el avance de los trenes de la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, una de las más utilizadas de la red.

Desde primeras horas de la mañana, pasajeros manifestaron en redes sociales que los trenes permanecen detenidos varios minutos en las estaciones y que el tiempo de espera para abordar supera los 15 y hasta 20 minutos en dirección a Tasqueña, lo que ha provocado andenes saturados y largas filas en distintas estaciones.

Ante las quejas, el STC Metro informó a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) que se trabaja para agilizar la circulación de los trenes. “Se agiliza la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2. Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia”, indicó la dependencia.

¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro Hoy, Sábado 8 de Noviembre?. Foto: @B_Cherry666

¿Qué pasó HOY en la Línea 2 del Metro?

Sin embargo, los usuarios aseguran que los retrasos persisten y que el servicio no ha mejorado pese al comunicado. Algunos de ellos reportan que los convoyes llegan llenos a estaciones como Hidalgo, Bellas Artes y Pino Suárez, lo que dificulta el ascenso de más pasajeros.

Hasta el momento, el Metro no ha informado la causa específica de la lentitud en la Línea 2, aunque en otras ocasiones ha atribuido este tipo de incidentes a maniobras operativas o al uso indebido de la palanca de emergencia.

