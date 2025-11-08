Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 8 de Noviembre 2025

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las marchas y movilizaciones previstas para este sábado 8 de noviembre en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), durante este viernes 7 de noviembre se registraron afectaciones parciales en diversos tramos carreteros debido a manifestaciones y accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomendaron a los conductores consultar el estado actual de las vías antes de emprender su viaje a través de las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

Bloqueos en Carreteras 2025. Foto: Cuartoscuro

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN: Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 299, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

CIERRE DE CIRCULACIÓN : Autopista La Tinaja - Isla, km 79, dirección Isla. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones.

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN: Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de motociclista). Maneja con precaución.

