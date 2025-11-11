Se Va Masa de Aire Ártico, pero Llega Nuevo Frente Frío 14 a México: ¿Cuándo Ingresará al País?

Una masa de aire ártico mantiene temperaturas congelantes en México hoy, 11 de noviembre de 2025, y aunque mañana modificará sus características térmicas, el frente frío 14 ya se aproxima a la República Mexicana.

Aquí te contamos cuándo entrará el nuevo sistema frontal a nuestro país y si es que sus efectos se juntarán con los de la masa de aire ártico que este martes cubre casi todo el territorio nacional.

¿Por qué hace tanto frío?

Como te contamos previamente en esta nota, las bajas temperaturas se deben a la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 13, el cual ya abandonó el país e ingresó al Mar Caribe, aunque mantiene afectaciones principalmente en la Península de Yucatán.

Sin embargo, su masa de aire se extendió en gran parte del país, por lo cual a lo largo de este martes seguirá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, con ambiente muy frío a gélido y heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Y aunque mañana modificará sus características térmicas, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la noche del jueves 13 de noviembre y madrugada del viernes, se pronostica la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío, el número 14.



Con información de N+.

