¿Seguirá el Frío Intenso en CDMX? Activan Alertas por Pronóstico del Clima

La Ciudad de México (CDMX) amaneció hoy, 11 de noviembre de 2025, con frío intenso, por lo que se activaron las alertas por las bajas temperaturas.

Video: Clima Hoy en México del 11 de Noviembre de 2025 con Raquel Méndez: Masa de Aire Ártico en el País

Es importante que sepas que el frío intenso se debe al frente frío número 13 y a la masa de aire ártico que lo impulsa, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El organismo indicó que el aire ártico cubrirá gran parte de la República Mexicana y ocasionará bajas temperaturas, lluvias intensas, evento de Norte, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en diversas entidades del país.

Activan alerta por frío en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó desde ayer, una doble alerta por frío.

Se trata de la Alerta Naranja y Alerta Amarilla para varias alcaldías.

Se prevé que hoy el ambiente estará frío a muy frío en la mayor parte del país. Por la tarde habrá un ligero aumento de las temperaturas máximas, con ambientes templado y sin lluvias.

Pero ten en cuanta que mañana, 12 de noviembre, nuevamente se esperan temperaturas bajas, así que toma precauciones.

Intenso frío en zonas altas de la CDMX

El descenso de temperatura ha sido notable para los habitantes del Valle de México y, sobre todo, para los que viven en las zonas más altas. Un ejemplo es Serafín, comerciante en zona alta de la CDMX, quien asegura que siente la diferencia del clima.

Este día sí, la verdad bastante. Sí, de hecho, yo no soy friolento, pero hoy traigo dos chalecos y aun así se está sintiendo fuerte.

La mayoría de los habitantes de estas zonas aseguran que es durante la madrugada y al amanecer cuando el frío cala con mayor intensidad. Sarahí, habitante de zona alta, refirió que está cayendo aguanieve.

Sí, mucho, la verdad es que sí, muchísimo. De hecho en la mañana estaba cayendo como aguanieve”.

Paul trabaja durante toda la madrugada en la vía pública, en la recolección de basura, y asegura que ante el intenso frio tiene que prender al menos una fogata con sus compañeros para calentarse un poco.

Pues ahorita estamos haciendo una fogatita porque, la verdad, es que si se siente un poquito el frío…Claro, aquí trabajamos hasta las 6:00 de la mañana.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó las Alertas Naranja y Amarilla en diferentes alcaldías de la capital, ante el descenso de temperatura.

