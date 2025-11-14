La mañana de hoy, 14 de noviembre de 2025, se registró la explosión e incendio de un tractocamión que transportaba dos autotanques de hidrocarburo en una carretera del estado de Hidalgo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:30 horas de este viernes sobre la carretera Tula de Allende-Jorobas, comunidad de Progreso de Atotonilco de Tula.

Estruendo despierta a pobladores

En grupos de redes sociales, usuarios alertaron sobre la fuerte explosión y el estruendo que despertó a los pobladores.

La emergencia ocasionó el intenso despliegue de los diversos cuerpos de socorro, que se trasladaron al lugar para las labores correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre las causas del siniestro y tampoco sobre si se registraron víctimas por estos hechos.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb