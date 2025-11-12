Pipa Cargada con 10 Mil Litros de Gas Cae en Socavón Cerca de Gasolinera en Hermosillo

Una cisterna cargada con 10 mil litros de gas lp quedó embancada, al caer con el eje trasero derecho a un socavón, lo que causó la movilización de cuerpos de emergencias y la evacuación de negocios, así como domicilios de entre 100 y 500 metros a la redonda.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía del miércoles, cuando el vehículo de carga circulaba por la calle Olivares, de norte a sur y, poco antes de llegar al cruce con Solidaridad, se hundió en un socavón, en la colonia Las Granjas.

Caía de cisterna con gas provocó cierres y evacuaciones de domicilios

Esto provocó el cierre inmediato de la calle Olivares, en ese tramo, por parte de Bomberos de Hermosillo y tránsito municipal.

Se evaluó la posibilidad de un trasvase pero, debido a que se encontraban a unos metros de una gasolinera, rodeado de domicilios y un bulevar altamente transitado, se optó por el remolque con una grúa, de capacidad para 50 toneladas, lo que tardará más de dos horas.

Reportero: Roberto Bahena N+

