Decomisan 20 Paquetes con Cocaína Dentro de Motor de Vehículo de Paquetería en Hermosillo

Durante una inspección realizada en una empresa de paquetería, ubicada en Hermosillo, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, aseguraron 20 kilos de cocaína que estaban ocultos en una carcasa de motor, ensamblada a una estructura metálica.

El narcótico, distribuido en 20 paquetes de un kilo cada uno, provenía del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y fue detectado como parte de las labores de revisión implementadas por las autoridades federales.

Autoridades abrieron una carpeta de investigación por delitos contra la salud

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud en contra de quien o quienes resulten responsables.

El Ministerio Público Federal continúa con los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho y determinar la responsabilidad de los implicados en este hecho.

con información de Roberto Bahena.

ABM