Sujeto Detenido por Amenazar en Incendiar la Casa de sus Padres en Hermosillo

Dos sujetos fueron arrestados por elementos de la Policía Municipal en distintos hechos ocurridos en Hermosillo, luego de agredir a sus padres; uno de ellos intentó incendiar su vivienda, mientras que otro fue señalado por sacar a empujones a su madre de su casa.

En la colonia Palo Verde, los agentes detuvieron a Jesús Alejandro “N”, de 43 años, luego de que presuntamente amenazó con incendiar la casa de sus padres tras una discusión familiar. Los hechos se registraron alrededor de las 18:07 horas del domingo, en las calles Ejido, entre Labradores y Libertad.

De acuerdo con el reporte, el hombre se alteró cuando le pidieron dinero para pagar el servicio de internet. Armado con un machete de 30 centímetros, dañó la puerta trasera del domicilio y abrió el tanque de gas, advirtiendo que prendería fuego al inmueble donde se encontraban sus padres, de 67 años.

Arrestado por presuntamente agredir física y verbalmente a su propia madre

Horas más tarde, en la colonia Miguel Hidalgo, fue arrestado Adán Abelardo “N”, de 45 años, acusado de violencia familiar. Su madre, una mujer de 68 años, denunció que fue empujada, jaloneada e insultada por su hijo, quien incluso la sacó de su casa ubicada en la calle Cumpas.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por los delitos de violencia familiar, amenazas y portación de arma prohibida, entre otros que resulten.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR