Localizan a Joven Sin Vida con Signos de Violencia en Carretera Hermosillo-Guaymas en Sonora

El cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia, aún sin identificar, fue localizado la tarde de este lunes a un costado de la carretera Hermosillo–Guaymas, aproximadamente a 50 metros del kilómetro 191, antes de la caseta de una empresa telefónica.

El hallazgo fue reportado a las 17:44 horas por un aviso anónimo, lo que movilizó a integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, quienes confirmaron la presencia del cadáver en una zona de terreno natural.

La víctima contaba con diveros signos de violencia y posibles fracturas

La víctima, un hombre joven, de tez morena, complexión delgada y cabello corto negro, fue encontrada boca abajo, presentando amputación traumática del antebrazo derecho, una herida transversal en el abdomen y posibles fracturas en ambas rodillas.

El individuo vestía una camiseta verde olivo, pantalón gris y no llevaba calzado ni ropa interior inferior. Al momento del hallazgo, el cuerpo presentaba rigidez inicial y no mostraba signos de acción de fauna cadavérica.

El área fue asegurada por autoridades estatales en espera del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, cuyos peritos realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones que permitan determinar su identidad y causa de muerte.

Reportero: Roberto Bahena N+

