Cerca de Media Tonelada de Metanfetamina Fue Asegurada en San Luis Río Colorado, Sonora

Un total de 456 kilos con 460 gramos de metanfetamina fueron asegurados durante una diligencia de cateo realizada en un domicilio de la colonia Altar, en el municipio de San Luis Río Colorado.

En el lugar, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal localizaron 102 paquetes que contenían un polvo blanco y granulado, al parecer la droga sintética cristal.

Derivado de este decomiso, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Autoridades buscan a los involucrados del aseguramiento

La indagatoria se originó tras la remisión de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público del fuero común, en razón de incompetencia, al tratarse de un delito de carácter federal.

El agente del Ministerio Público Federal continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de quienes resulten involucrados en este importante aseguramiento.

