Moviliza Reporte de Víbora de Cascabel en Preescolar a Cuerpos de Emergencia en Hermosillo

El reporte sobre una víbora al interior de un preescolar en la colonia Las Lomas, al sur de Hermosillo, provocó la movilización de los cuerpos de emergencias y la preocupación de padres de familia.

A las 10:00 de la mañana del martes, elementos del Departamento de Bomberos acudieron a calle Grecia y Arabia, donde se ubica el jardín de niños Manuel Moreno Estrella, al cual asisten cientos de pequeños.

Aunque se buscó al réptil, debido a la cantidad de ramas, deshechos e incluso llantas acumuladas, no fue posible ubicarla y solo encontraron la muda de piel que hizo al parecer una víbora de cascabel.

Irineo Acuña, abuelo de uno de los pequeños estudiantes, indicó que han estado al pendiente de la limpieza del plantel para mantener libre de basura, ramas y deshechos el lugar, pero no han acudido autoridades escolares a retirarla.

Ahorita fue una víbora, al rato qué pueda ser, pueden ser otros animales en donde los niños no se van a sentir seguros de poder jugar como niños que son, entonces también les pedimos a las autoridades que nos echen la mano, que nos manden a alguien que se lleve la basura, que nosotros como padres recolectamos y aquí la amontonamos. Estamos creando prácticamente un nicho para el dengue, para las enfermedades transmisibles por medio de mosquitos.

El Jardín de Niños colinda con barda del Centro de Reinserción Social por lo que es considerado un riesgo

Recordó que en los alrededores, además del kínder, hay una primaria y una secundaria que colindan con la barda poniente del Cereso, que está llena de maleza y representa un riesgo.

Este reporte ocurre a 22 días del caso de la niña de 5 años que perdió la vida tras ser picada por un alacrán en el preescolar Ignacia E. de Amante, conocido como “El Mundito”, en el Centro de Hermosillo.

La directora del plantel afirmó que el reporte se hizo a la Secretaría de Educación y Cultura, quien por su parte indicó que lo corroborarán para su atención.

con información de Roberto Bahena

ABM