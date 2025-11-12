Descubren la Telaraña Más Grande del Mundo con Más de 100 Mil Arañas ¿Dónde se Ubica?

Un equipo de espeleólogos checos localizó una telaraña con más de cien mil individuos en una cueva, que podría ser una de las telarañas más grandes en el mundo y un caso único de cohabitación de dos especies distintas de arácnidos.

Cabe destacar que la inmensa red, de unos cien metros cuadrados, fue descubierta en el año 2022 por un equipo de la Sociedad Checa de Espeleología, sin embargo, el hallazgo fue anunciado recientemente en la revista científica Subterranean Biology.

La colonia comprende unos 69,000 individuos de 'Tegenaria domestica' y más de 42,000 de 'Prinerigone vagans' lo que, según sus descubridores, "representa el primer caso documentado de formación de telarañas coloniales en estas especies".

¿Dónde se ubica la telaraña más grande del mundo?

La telaraña más grande del mundo, documentada hasta ahora, está en la llamada cueva del Azufre, en la frontera entre Grecia y Albania, un ecosistema oscuro en el que la base de la cadena alimentaria son microorganismos que emplean compuestos de azufre para producir la energía y el alimento.

Según los científicos, este "caso único de colonialidad facultativa" está impulsado por la abundancia de recursos.

István Urák, el autor principal del estudio, señala que se trata de un caso único de cohabitación en la misma tela de un número tan elevado de arañas de dos especies distintas, informa el portal informativo Greek Reporter.

La telaraña colonial de la Cueva de Azufre. Foto: Marek Audy vía Subterranean Biology

Urák, biólogo en la Sapientia Hungarian University de Transylvania, en Rumanía, ha destacado la importancia de conservar este ecosistema y que se está preparando una nueva expedición de investigación.

Por su parte, Marek Audy, director de la expedición de espeolólogos y fotógrafo aseguró que el lugar es muy cómo y seguro para las arañas porque no tienen depredadores.

A las arañas les va muy bien en ese lugar porque no tienen depredadores. Los insectos voladores, que les sirven de alimento, literalmente vuelan hasta sus nidos",

Audy indicó que estas arañas ponen menos huevos que otros ejemplares de la misma especie que viven en la superficie, debido a que no hay depredadores y sí suficiente alimento.

Con información de N+ y EFE

