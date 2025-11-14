Este 17 de noviembre de 2025 los estudiantes y trabajadores disfrutarán del puente, es decir, de que no asistirán a sus centros de trabajo. ¿Qué se celebra en esa fecha?

Uno de los momentos más esperados del calendario escolar es el de los puentes, debido a que significa un día extra para el descanso y pasar tiempo en familia.

No obstante, en el caso de aquellos que ocurren al final del año, el día festivo puede servir para terminar trabajos y proyectos previos a las celebraciones de Fin de Año. Además, se trata del último día de puente del año.

¿Por qué es día feriado el 17 de noviembre?

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 17 de noviembre como tal no es un día festivo. Sin embargo, se toma en conmemoración al 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, el cual cae en día jueves; por lo tanto, se recorre al inicio de la semana.

Por lo tanto, este lunes, al ser día de asueto, implica que por ley no hay actividades en las escuelas y algunos trabajos. Ojo, porque si no es tu caso, te deben pagar sueldo triple ese día laboral.

¿Y cuándo inician las vacaciones decembrinas?

Si el puente no será suficiente para tu descanso, es momento de que prepares tu itinerario, ya que las vacaciones decembrinas están cerca.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), los días de descanso que tiene contemplados para estudiantes de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, así como para docentes y personal administrativo, son ideales para que pasen fechas especiales como Navidad y Año Nuevo lejos de las preocupaciones de las clases.

Toma nota, ya que estas darán inicio el lunes 22 de diciembre. Esto quiere decir que oficialmente el último día en el que las aulas estarán abiertas será el viernes 19 de diciembre de 2025.

Pero ojo, porque recuerda que cada escuela suele preparar actividades o festivales previos a esa fecha y, comúnmente, luego de esas presentaciones, se van a sus casas a planear la cena navideña y los regalos. Esto quiere decir que el arranque de las vacaciones puede ocurrir un poco antes.

