Línea 3 del Metro CDMX: Renovación de Indios Verdes a Universidad Será Este Año, ¿Cuándo Cierra?
En la Línea 3 del Metro CDMX, que va de Indios Verdes a Universidad, se prevén varios trabajos de renovación para ofrecer mejor servicio, pero ¿cuándo cierra?
La Línea 3 del Metro CDMX comenzará su renovación para brindar mejor servicio a los usuarios que se trasladan de Indios Verdes a Universidad, por lo que se prevé que el cierre de la ruta sea pronto, ya que este año inicia la renovación.
Este 16 de noviembre la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) finalmente reabrirá en su totalidad todas las estaciones de la ruta Pantitlán-Observatorio. Lo anterior significa una buena noticia para los miles de usuarios que se mueven desde la zona oriente del Estado de México hasta la Ciudad de México.
No obstante, su reapertura también implica que las demás obras en el transporte —considerado “la columna vertebral” de la movilidad de la ciudad— continúen su curso. En ese sentido, la siguiente línea que tendrá obras de mejoramiento es la Línea 3.
Lo anterior, sin duda, preocupa a las miles de personas que usan la línea verde para trasladarse de norte a sur. El recorrido es crucial para muchos trabajadores y estudiantes, cuyos centros de operación se ubican cerca de alguna de las estaciones de este transporte.
¿Qué se hará en la Línea 3 del Metro CDMX?
Debido a que la Línea 3 del Metro CDMX es una de las más usadas, también es una de las más problemáticas. De acuerdo con un reporte proporcionado por las autoridades del STC a N+, la Línea 3 del Metro CDMX es una de las que ha presentado más fallas e interrupciones durante el primer semestre del 2025.
En ese periodo de tiempo, se tiene el registro de al menos 7 mil 408 reportes de alguna falla, la cual está relacionada con las siguientes:
- Cortocircuitos en el sistema eléctrico
- Presencia de objetos en las vías
- Fallas en el sistema de catenarias
- Presencia de animales sobre las vías
Lo anterior no representa la única problemática de la Línea 3, cuyo primer tramo fue inaugurado en noviembre de 1970. Ya que las autoridades han confirmado la presencia de hundimientos y fisuras en los andenes, lo que hace urgente su intervención. ¿Entonces cómo serán los trabajos de renovación?
¿Cuándo cierra la Línea 3 del Metro CDMX?
Según la jefa de gobierno, Clara Brugada, el objetivo es impulsar una modernización integral de la Línea 3 del Metro CDMX. En ese sentido, los trabajos contemplan la renovación de infraestructura y estaciones, así como la compra de 45 nuevos trenes.
Durante las obras se realizará lo siguiente:
- Rehabilitación en los sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización
- Modernización de instalaciones fijas y elementos de accesibilidad
La mandataria detalló el pasado 12 de octubre durante su Primer Informe de Gobierno que los estudios técnicos especializados ya se realizaron, lo que permite conocer con precisión el nivel de alcance de las intervenciones.
Este año iniciamos la renovación de la Línea 3 del Metro
Hasta el momento, no han indicado la fecha exacta del inicio de las obras de Indios Verdes a Universidad; no obstante, se espera que arranquen a finales de este 2025. ¿Vas a preparar rutas alternas?
