Metrobús Línea 2: Así Será el Horario de Madrugada los Fines de Semana de Tacubaya a Tepalcates

El Metrobús Línea 2 ahora contará con horario extendido durante los fines de semana, lo que planea beneficiar a los usuarios que se trasladan de Tacubaya a Tepalcates en la Ciudad de México, pero, ¿cómo se aplicará?

De acuerdo con las autoridades del transporte, la idea es ampliar la oferta y brindar mayores opciones de movilidad a la población del oriente y poniente de la ciudad con este nuevo método del servicio.

Noticia relacionada: VIDEO: Ladrón Arrebata Celular por Ventana a Joven que iba Sentada en Metrobús CDMX

Toma nota, pues comenzará a aplicarse a partir de este viernes 17 de octubre, ¿y cuáles son los cambios?

Video: Metrobús CDMX Línea 2: ¿Cómo será el Horario Extendido en Fin de Semana?

¿Cómo será el horario extendido de la Línea 2 del Metrobús CDMX?

Las autoridades explicaron que con el horario extendido de la Línea 2 del Metrobús, los usuarios podrán utilizar el servicio por la madrugada, debido a que las unidades dejarán de pasar hasta la 1:00 horas; únicamente se aplicará los viernes y sábados.

Además, es importante que consideres que en ese lapso de tiempo las unidades tendrán un intervalo de paso de 10 minutos, o sea, que es posible que tarden. Las últimas salidas de las terminales en Tacubaya y Tepalcates serán a las 1:00 horas.

En tanto, el costo del pasaje durante el horario extendido se mantiene en 6 pesos y podrás pagarlo de manera habitual, es decir:

Tarjeta de movilidad

Tarjetas bancarias de crédito o débito

Relojes inteligentes

Teléfonos inteligentes con tecnología NFC

Ojo, porque de las 4:30 a las 00:00 horas el servicio operará de manera habitual.

Metrobús invita a las y los usuarios del sistema a anticipar sus trayectos.

Historias recomendadas:

EPP