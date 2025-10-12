Clara Brugada Destaca Avances en Seguridad y Justicia en su Primer Informe de Gobierno

En su primer informe de labores ante el Congreso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la estrategia de seguridad implementada en la capital está dando resultados positivos. Con cifras en mano, reportó una reducción del 48% en feminicidios y del 10% en homicidios dolosos en lo que va de 2025, en comparación con 2024.

Brugada también informó que se han desarticulado 44 bandas criminales y que la ciudad cuenta ya con 115 mil cámaras de videovigilancia. "Logramos una reducción del 12% en delitos de alto impacto. Esta estrategia está funcionando; no estamos improvisando", aseguró. Reconoció la labor de los cuerpos policiacos capitalinos y afirmó que la CDMX cuenta con "la mejor policía del país".

Sobre el delito de extorsión, señaló que si bien han aumentado las denuncias, esto se debe a que las víctimas ahora se sienten con mayor respaldo institucional para presentar sus casos. Destacó que hay un 65% más de detenidos por este delito.

Brugada también habló del respeto a la libertad de expresión: “Nunca responderemos con represión, pero quienes cometan delitos deberán enfrentar a las autoridades”. En un momento emotivo, recordó el fallecimiento de integrantes de su equipo en un ataque violento, subrayando que ya hay personas detenidas y que no habrá impunidad.

Movilidad y regulación inmobiliaria

En materia de movilidad, anunció que el 16 de noviembre reabrirá la Línea 1 del Metro hasta Observatorio y que esta semana inicia un programa para reencarpetar 250 kilómetros lineales de vialidades.

Además, entregó al Congreso reformas legales en temas como el sistema de cuidados, los delitos de género, las amenazas, y la asociación delictuosa, para reforzar el marco legal de la ciudad.

El informe también tuvo momentos tensos. Al abordar el tema de la regulación inmobiliaria, el grupo parlamentario del PAN abandonó el recinto, mientras simpatizantes coreaban “jefa de Gobierno”.

Brugada cerró su mensaje con un llamado a la unidad: “Por encima de cualquier diferencia política, nos une el amor por esta ciudad. Aunque quieran dividirnos, somos un solo proyecto de transformación”.

Al informe asistieron el secretario del Trabajo en representación de la Presidencia, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, gobernadores y legisladores. También expresó su solidaridad con las víctimas de la explosión en el puente de La Concordia, asegurando su apoyo “hasta el final”.

