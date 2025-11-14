Evita Estos Cierres Viales por el Desfile de la Revolución Mexicana 2025 en Querétaro ¿Cuándo?
Debido al desfile con motivo de la Revolución Mexicana, las autoridades anunciaron que habrá cierres viales en el Centro Histórico para permitir el desarrollo del evento.
La Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro confirmó que el municipio capitalino llevará a cabo el tradicional desfile conmemorativo por el Día de la Revolución Mexicana este lunes 17 de noviembre, con salida programada para las 10:00 a.m. sobre la avenida Zaragoza.
El acto, de carácter cívico-militar, contará con la participación de aproximadamente 300 personas, que incluyen elementos de seguridad, estudiantes de educación básica y cuerpos de emergencia.
Durante el desfile se conmemorará el movimiento revolucionario iniciado en 1910, recordando sus valores cívicos y la contribución de la ciudadanía a la identidad nacional. Se pide a la población anticipar traslados, ya que habrá cierres viales en el Centro Histórico.
Habrá cierres viales para llevar a cabo el Desfile de la Revolución Mexicana 2025 en Querétaro
La Secretaría de Movilidad informó que el lunes 17 de noviembre habrá cierres viales desde las 4:00 de la mañana y hasta el mediodía en el Centro Histórico de Querétaro debido al desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana.
¿Cuáles serán las vialidades afectadas?
- Ejército Republicano, entre Reforma y avenida Constituyentes.
- 5 de Febrero, entre José María Arteaga y Constituyentes.
Las autoridades pidieron a la ciudadanía anticipar sus traslados y utilizar vías alternas. Los cierres podrán consultarse en tiempo real mediante aplicaciones como Waze y Google Maps.
Se recomienda evitar la zona durante la mañana para prevenir retrasos.
