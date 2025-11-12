¿Cuándo es el Festival de la Alegría en Querétaro 2025? Habrá Desfiles y Pista de Hielo Gratis

Del 29 de noviembre al 6 de enero, se llevará a cabo una nueva edición del Festival de la Alegría 2025 en Querétaro, un evento que llenará de ambiente navideño a distintos municipios del estado con desfiles temáticos, espectáculos y pistas de hielo gratuitas.

Este año, el festival recorrerá 10 municipios, distribuidos de manera equilibrada por todo el territorio: en la zona metropolitana estarán Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan; en el semidesierto, San Juan del Río, Pedro Escobedo y Tequisquiapan; y en la Sierra Gorda, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros.

Noticias Relacionadas: Qrobús se Vuelve Pet Friendly; Podrás Subir a tus Mascotas al Transporte Público en Querétaro

¿Cuándo y dónde comienza el Festival de la Alegría en Querétaro?

El arranque oficial será el 1 de diciembre en San Juan del Río, con un gran encendido del árbol monumental ubicado en la Plaza Independencia, acompañado de música, baile, espectáculos de personajes, cuenta regresiva y un piromusical navideño.

Los desfiles navideños presentarán nueve nuevas temáticas, con la participación de más de 300 actores, 70 botargas, 80 disfraces y 150 vestuarios. Comenzarán a las 7:00 de la tarde y tendrán una duración aproximada de dos horas.

Se instalarán pistas de patinaje gratuitas en diferentes municipios de Querétaro

Además, se instalarán cuatro pistas de patinaje sobre hielo con operación de 15 días cada una, en los municipios de Querétaro, San Juan del Río y Landa de Matamoros. Cada pista tendrá capacidad para 50 personas por turno, con horarios de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

El Festival de la Alegría busca fomentar la convivencia familiar y ofrecer espacios recreativos gratuitos para disfrutar de la temporada decembrina en todo el estado.

Historias Recomendadas: