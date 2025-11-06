Edén Muñoz Cumple Sanción y Podrá Presentarse en la Feria de Querétaro

El secretario de Gobierno del estado, Erick Gudiño, informó que el cantante Edén Muñoz ya cumplió con las sanciones impuestas tras interpretar canciones que exaltaban la violencia y la vida criminal en una presentación anterior, por lo que podrá presentarse en el Palenque de la Feria Internacional de Querétaro.

El funcionario explicó que el artista pagó la multa correspondiente y entregó una disculpa pública, la cual será publicada en el transcurso del día en la plataforma oficial de la Secretaría de Gobierno.

Edén Muñoz ya nos entregó, a través de sus representantes, una disculpa pública; ya la tengo y en el transcurso del día la subiremos a la plataforma de la Secretaría de Gobierno

Noticia Relacionada: Pagan Multa de 600 Mil Pesos Tras Concierto de Edén Muñoz en Querétaro

¿Qué medidas se tomaron para evitar que Edén Muñoz cante narcocorridos en la feria?

Además, el secretario indicó que sostuvo una conversación directa con el cantante para evitar que se repitan conductas similares, como la interpretación de narcocorridos, y confirmó que ya se entregó el playlist de canciones que el artista interpretará durante su presentación en el recinto ferial.

Yo ya hablé con la directora Martha, de la feria, y ya acordamos: primero, ya nos entregó el playlist de las canciones, ya lo tengo yo físicamente

Con estas medidas, las autoridades estatales buscan garantizar el cumplimiento de las normas que prohíben la apología del delito en espectáculos públicos, sin afectar el desarrollo de los eventos programados en la Feria Internacional de Querétaro.

Historias Recomendadas: