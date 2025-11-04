Pagan Multa de 600 Mil Pesos Tras Concierto de Edén Muñoz en Querétaro

La multa de 600 mil pesos impuesta por el municipio de Querétaro a un empresario, luego de que durante un concierto de música regional del cantante Edén Muñoz interpretó una canción con apología del delito, ya fue pagada, confirmó el presidente municipal Felipe Fernando Macías.

El edil detalló que con el pago queda saldada la falta cometida el pasado 25 de octubre en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, donde el cantante Edén Muñoz presentó su espectáculo. No obstante, advirtió que la autorización de futuros eventos estará sujeta a la evaluación de la autoridad correspondiente.

Noticia relacionada: Edén Muñoz Podría Ser Sancionado por Modificar su Playlist del Concierto en Querétaro

Autoridades buscan promover cultura de paz

Macías subrayó que la intención de aplicar este tipo de sanciones, ya contempladas en el reglamento municipal, es fomentar una cultura de paz en la capital queretana.

Se me ha notificado que la empresa que trajo a Edén Muñoz ha pagado la multa de 600 mil pesos que fue fijada. Con este cumplimiento de la normatividad el tema queda saldado, aunque será la autoridad quien defina qué artistas pueden presentarse...

El municipio reiteró que las medidas se mantendrán para todo tipo de espectáculos públicos, a fin de garantizar que los contenidos promovidos en ellos no inciten a la violencia ni vulneren la convivencia social.

Historias recomendadas: